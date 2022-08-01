台灣本田汽車的國產休旅雙雄CR-V與HR-V，7月銷售雙雙創佳績。剛發表大改款的跨界休旅車HR-V，一鳴驚人，7月繳出領牌1,401輛的佳績，但仍有高達2,000張以上的訂單苦苦候車，台灣本田表示將持續掌握相關零件調度及工廠的生產調配，力拚產能最大化。

CR-V繼6月奪冠之後，7月交車1,167輛，再度成為單月中型運動休旅車銷售冠軍。事實上，CR-V已連續五年蟬聯國產中型運動休旅車銷售冠軍，在台累積超過25萬車主。