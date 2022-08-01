疫情趨緩後，國人購車需求回溫，根據監理所資料，7月國內新車領牌總數為3.82萬輛，月增17.0％、年增0.3％，連續三個月較前月成長。
供應相對充足的國產車扮演7月車市成長火車頭，單月市占率突破60％；反觀進口車缺車問題擴大，7月占有率跌破四成、只剩39％，創近年新低。
市場主要品牌7月新車領牌數依序為：和泰豐田1.36萬輛、中華三菱4,276輛、台灣本田2,946輛、裕隆日產2,384輛、福特六和2,217輛、台灣賓士1,504輛、台灣馬自達1,426輛、三陽現代1,412輛。
疫情趨緩後，國人購車需求回溫，根據監理所資料，7月國內新車領牌總數為3.82萬輛，月增17.0％、年增0.3％，連續三個月較前月成長。
供應相對充足的國產車扮演7月車市成長火車頭，單月市占率突破60％；反觀進口車缺車問題擴大，7月占有率跌破四成、只剩39％，創近年新低。
市場主要品牌7月新車領牌數依序為：和泰豐田1.36萬輛、中華三菱4,276輛、台灣本田2,946輛、裕隆日產2,384輛、福特六和2,217輛、台灣賓士1,504輛、台灣馬自達1,426輛、三陽現代1,412輛。
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