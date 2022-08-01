近日傳出多起台人被騙到柬埔寨「賺大錢」，卻遭到非人對待的事件，不僅護照遭到扣押，男人被虐打勒贖，女人遭性侵強制賣淫，消息一出引發各界關注。但有網友發現，這麼大的案件已經曝光許久，總統蔡英文仍然保持靜默，回顧過去「小玉換臉案」、「同婚法案通過」，蔡英文都在第一時間發聲，讓網友氣得直說，「還在全黨救一人？」

原PO今（1）日在《PTT八卦板》發文表示，會造成大批台人前仆後繼地到柬埔寨淘金，主要原因之一就是台灣經濟太爛，除了醫生、科技業以外，還有什麼職業是在台灣過得好的？不要看股市上萬八、房市有多熱，做服務業連廁所都買不起，「這些人讀不了書，翻不了身，能不鋌而走險嗎？」

他認為，並非人人都是能夠堅守道德良知的聖人，民進黨執政8年，非但沒有搞好經濟，社宅、房價、生育率等選前開出的支票，更是沒有一樣做到。

原PO不滿地說，「現在2024我看蔡英文一下就要缺電，打算要台電死撐到下一屆總統選完再來收拾，整天靠死忠、側翼鬥臭別人，現在林智堅還要挑戰社會底線，顛倒黑白，不用做事的同婚、女權話題馬上出來蹭」，甚至當初網紅小玉「換臉事件」時，蔡英文也在第一時間發文表示譴責，不料現在柬埔寨人口販賣的問題已經爆發這麼久，仍不見蔡英文出來發聲，讓原PO感到心寒。「徐州鐵鏈女事件時，一堆側翼笑對岸落後，但現在黨主席在全黨救一人，側翼哪有資格嘲笑」。

從2016年總統大選起，原PO連續兩次票投蔡英文，他捫心自問並不覺得當時的判斷有誤，「錯誤的是TM的支票從沒兌現過」，氣得原PO直說夠了，這次會做出不一樣的選擇。