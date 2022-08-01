民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」持續延燒，已宣布參選台北市長的前台南縣長蘇煥智今天表示，林智堅在中華大學的碩論涉及抄襲是鐵定的，他批評國安局長陳明通，在台灣面臨國安危機的此刻想的卻是如何幫林智堅解危，民進黨沈淪無底線，「已經沒救了」。

蘇煥智今天接受《新聞不芹菜》節目專訪，談到自己2018年宣布退出民進黨，當時就已清楚看到，蔡英文總統旁邊站的人，有天道盟出身的黃承國、還有在高鐵300萬交待不清都沒事的陳明文等人，從這些人的背景就可以看到這個黨的走向，很快就變成國民黨化、幫派化的黨，而不是以人民為優先的政黨。

他說，從最近民進黨的發展，證明他是「洞燭機先」，因為這個黨已經沒救了，如果不從外部去施壓，光靠內部是沒救的，「你看看，目前黨內還有幾個人敢講話？」桃園市之前有4位參選人拼了兩年多了，結果黨主席一句話就沒收黨內民主程序，民進黨已經變成沉淪無底線。

蘇煥智舉去年四大公投案為例，「他可以把男的變成女的」，民眾反萊豬，他們可以宣傳硬拗「反萊豬就是反美」，操作台美關係，最後果然被逆轉，所以民進黨就此認為，只要全黨一致，林智堅「論文門」大概也可以硬拗過關，還是抱著說用這個方式可以挑戰社會基本價值。

他砲轟民進黨，讓台灣人的善良整個被摧毀掉，弄不清楚什麼是善良？什麼是誠實？以前認為絕對錯的，現在要講話，還得要看看上面的意思，才決定話要怎麼講，現在很多黨公職都是這樣，整個價值錯亂的非常嚴重。

蘇煥智強調，他此次出來參選，很重要的就是認為這個社會要有是非，要有超越黨派以外的基本善良和成熟。

至於林智堅的「論文門」，他認為，中華大學那份論文抄襲是鐵定的，那份報告與科管局有合約義務，就算是草稿也不能給別人用，必須交給你委託人。

蘇煥智表示，林智堅說他有參與的那部分只有15頁，但他涉及抄襲的是那份是67頁的報告，不是他寫的，如果真如中華大學所言，中華大學就是違約，因為連抄草稿都不行，這是非常明確的事。

至於台大論文那部分，他說，現在台灣面臨 國安危機，但陳明通卻還在每天寫2千字、4千字來幫林智堅解危，林智堅提到的民調，本就是委託民調公司做的，不能說別人寫在論文中，你就擁有著作權，何況林智堅自己公布的論文，還跟原來交給國圖的不同。