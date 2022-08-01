「不只是爵士」展覽展出地點就在國家音樂廳連接國家演奏廳的迴旋梯，透過展佈有如時光走廊，展示台灣60年代至今的演變。（李欣恬攝）

疫情爆發三年多來，雖然實體活動一度曾經受限，但台灣的防疫措施，也使得演出活動不曾間斷，2020年台灣還首開先例，由民間發起向新冠肺炎過世爵士樂大師致敬活動，樂評人蘇重觀察，隨著兩廳院夏日爵士音樂節20年，也更看見台灣樂手持續的活力和生命力，已達到一定的里程碑。

蘇重觀察，在疫情下，聽眾需求仍在，「國際交流一度受到疫情限制，但是卻也可以看見在台灣樂手的自我解嘲，沒有放棄，甚至一直有新的合作計畫，充滿活力。」

十分活躍的爵士薩克斯風手楊曉恩也表示，這段期間有很多海外爵士樂手選擇留在台灣發展，「甚至有樂手原本要到國外發展，但在疫情下選擇留在台灣，大家也因此有更多交流的機會，嘗試更多不一樣的事。」

夏日爵士音樂節有一系列活動，楊曉恩這次擔任「不只是爵士」展覽的策展人，展出地點就在國家音樂廳連接國家演奏廳的迴旋梯，透過展佈有如時光走廊，展示台灣60年代至今的演變，也重現舊時大飯店裡的爵士樂舞台場景，還有兩場Jam Session快閃活動。

楊曉恩表示，這次的展覽內容，和觀眾分享不同面向的爵士樂，「我想從歷史的角度和大家分享，爵士樂不只是美國的音樂，也不只是在餐廳、咖啡店演奏，而是有更多不同的角度，認識爵士樂，音樂家們也能透過爵士樂說自己想說的話。」