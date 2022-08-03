感謝社工對於新北弱勢家庭的服務與貢獻，新北市長侯友宜今（3）日造訪新北社工團體討論會，傾聽一線社工的辛勞，提醒社工對弱勢家庭付出照顧關懷的同時，也不忘照顧好自己。因近日民進黨新北市長參選人林佳龍猛批新北市社福預算墊底，侯突襲造訪社工行程，也被解讀是隔空叫陣林佳龍。

侯友宜今準備了象徵信念與光輝的向日葵花、以及祈求保佑工作平順的綠色神物「乖乖」造訪社工，他鼓勵所有在場的社工，助人工作在服務上是門藝術，社會裡的人生百態及生活困境使得弱勢家庭常常在生活中被壓得喘不過氣，而站在第一線的社工夥伴們在面對多種樣貌的家庭、生活困境與衝突，除了透過持續的關懷和付出點亮別人，也不要忘記照顧好自我，才能讓服務的量能長長久久。

侯友宜表示，社工的工作多元且具變動性，不僅是弱勢民眾的服務也包含了災害意外的慰問，更多時候會遭遇高衝突個案或是有暴力議題的家戶，此時更需仰賴警政協助，因此在上任後即要求員警與社工間應通力合作，透過共同訪視加速找出社會角落孤立無助的個案，讓服務快速進場避免憾事發生，也透過員警的協助維護社工的人身安全，在彼此合作機制下共同守護新北市民。

社會局長張錦麗指出，中央統籌分配稅款，新北市的人均分配是六都最低，儘管如此，新北市廣結民間資源，以最少的錢發揮最大的效益，這3年來新北市增加了61億元社福預算，也擴充了服務人力258名。

張錦麗說，社工尤其是守護新北弱勢家庭的重要一線角色，為了能夠厚植服務的面相及廣度，自侯市長2019年上任後，持續挹注社工人力，以強化福利服務的推動，3年增加了184名社工人力，截至去年6月，新北市已有718名社工在轄內的各處努力提供服務。