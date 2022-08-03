民進黨新北市長參選人林佳龍昨（2）日來到淡水清水祖師巖參拜，他表示在他擔任交通部長時，陸續推動淡江大橋、淡海輕軌等建設，未來將以交通實績為根基，結合觀光發展資源，將淡水、基隆與北海岸，串連成世界級旅遊目的地，讓淡水再度躍上國際舞臺！

林佳龍昨日與總統府國策顧問呂子昌、前立委呂孫綾、李顯榮、新北市議員鄭宇恩團隊及市議員參選人彭莉惠等人一同前往淡水清水祖師巖參拜，祈求新北能夠迎來翻轉。​

林佳龍在臉書指出，新北要從提升社會福利、翻新市政規劃等開始做起，不論是65歲以上長者免費裝假牙，或是關於新北各區的實際願景與期盼，都是要讓新北市民真正感受「升格之後的生活升級」。​

對於現任新北市長侯友宜說，新北只是台北蛋黃區之外的蛋白區，統籌分配款最少，但林佳龍認為「有心做事的人提方法解決問題、無心做事的人找藉口推辭！」他說，市民的需求要被看見，進步、建設的腳步也不能停，「我會更積極用雙腳走遍新北每一個角落，與市民朋友表達對新北的願景，也誠懇拜託所有鄉親，成為翻轉新北的助力，與佳龍一起拚出新北市的新未來！