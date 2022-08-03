【政新鮮】陳明通2千字聲明提油救火？ 童文薰曝最大問題：完全不可信

民進黨桃園市長候選人林智堅深陷論文抄襲風波，他在台大國發所的指導教授、國安局長陳明通日前再度發聲明，卻引發外界熱議。曾經猛追總統蔡英文論文門的律師童文薰昨(2日)接受《中時新聞網》專訪時認為，他的聲明越講越讓大家糊塗。

童文薰接受本網節目《政新鮮》專訪時表示，覺得關鍵一個問題就是好像大家都忘記了，余正煌的碩士論文不是陳明通指導教授，陳現在理由是余只剩下半年的時間，然後改了題目才把資料給他參考，這是完全不可信，「我覺得真相只有一個，陳明通最清楚，現在想要掩蓋什麼?」

童文薰認為此案不要東扯西拉、混淆問題，而且林智堅一個問題就是不敢公布他在台大的郵件信箱，可是余已經完全交給了這些台大教授，所以看起來誰才是真的在講實話，顯然不是陳明通這邊，陳本來就是這件事情最大的負責人，怎麼可能在短短幾年之間還兼任各種公職的情況之下，可以指導173個學生？