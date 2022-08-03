正在進行亞洲行的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelocy）在昨訪問完馬來西亞後隨即搭乘美國空軍C-40行政專機飛往台灣，並於晚間抵達松山機場，除總統蔡英文、國民黨主席朱立倫與台北市長柯文哲，台南市長黃偉哲也發文歡迎裴洛西訪台。
黃偉哲昨（2日）晚間其臉書粉絲專業發文表示「自由世界共同的民主價值，不應該受到威脅」同時，他也強調「台灣是自主的國家，我們會團結守護民主的家園。」
正在進行亞洲行的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelocy）在昨訪問完馬來西亞後隨即搭乘美國空軍C-40行政專機飛往台灣，並於晚間抵達松山機場，除總統蔡英文、國民黨主席朱立倫與台北市長柯文哲，台南市長黃偉哲也發文歡迎裴洛西訪台。
黃偉哲昨（2日）晚間其臉書粉絲專業發文表示「自由世界共同的民主價值，不應該受到威脅」同時，他也強調「台灣是自主的國家，我們會團結守護民主的家園。」
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