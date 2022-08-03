美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，加劇美中緊張關係，加上經濟前景充滿不確定性，美國股市今天震盪收低，道瓊工業指數重挫逾400點。

道瓊工業指數重挫402.23點或1.23%，收32396.17點。

標準普爾指數下跌27.44點或0.67%，收4091.19點。

科技股那斯達克指數下滑20.22點或0.16%，收12348.76點。

費城半導體指數下挫3.571點或0.12%，收2974.746點。（譯者：陳政一）1110803

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