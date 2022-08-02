（22:13更新）道瓊工業指數跌勢擴大至逾300點，指數最低來到32422.47點；那斯達克指數跌約0.6%。台積電ADR、聯電ADR分別跌約1.8%。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行將訪台，美中關係趨緊張，牽動投資人神經，全球股市走跌。10年期美債殖利率來到2.59%。美股周二（2日）3大指數開低，道瓊工業指數跌逾200點，那斯達克指數跌約0.3%。

截至台北時間22點34分，道瓊工業指數下跌203.83點（或0.62%），報32594.57點；那斯達克指數下跌46.32點（或0.37%），暫報12322.66點；標普500指數下跌16.16點（或0.39%），暫報4102.47點；費城半導體指數下跌24點（或0.81%），暫報2954.32點。

5大科技巨頭齊跌，跌幅均不超過1%。半導體類股表現疲弱，艾司摩爾跌約2.5%，英特爾跌1%，台積電ADR和聯電ADR分別跌1.6%、1.2%。