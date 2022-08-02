美國眾議院議長裴洛西於22時43分抵達松山機場，由外交部長吳釗燮接機，身著一身粉色套裝的裴洛西在離開松指部後，由台北市交通大隊協助開道直接到下榻的君悅飯店，現場民眾將君悅門口擠得水洩不通，另有抗議團體仍在君悅對面大呼抗議口號；但裴洛西一行人抵達時直接走車道進入君悅飯店，並未現身。
裴洛西預定明日上午將赴拜會立法院院長游錫堃與各黨團總召，隨後前往總統府拜訪蔡英文總統，外交部也擬規劃記者會；中午接受蔡英文總統宴請之後下午到景美人權文化園區，預計傍晚離台。
美國眾議院議長裴洛西於22時43分抵達松山機場，由外交部長吳釗燮接機，身著一身粉色套裝的裴洛西在離開松指部後，由台北市交通大隊協助開道直接到下榻的君悅飯店，現場民眾將君悅門口擠得水洩不通，另有抗議團體仍在君悅對面大呼抗議口號；但裴洛西一行人抵達時直接走車道進入君悅飯店，並未現身。
裴洛西預定明日上午將赴拜會立法院院長游錫堃與各黨團總召，隨後前往總統府拜訪蔡英文總統，外交部也擬規劃記者會；中午接受蔡英文總統宴請之後下午到景美人權文化園區，預計傍晚離台。
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