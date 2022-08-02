美國眾議院議長裴洛西訪台引發各界關注，台北市警局2日派員在裴洛西下塌的飯店附近架設欄杆，以防止群眾集結陳抗。（范揚光攝）

新黨等泛藍團體於君悅抗議裴洛西來台。(邱新博攝)

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團訪問印太地區，預計「順道」於今（2）日晚間21時許抵台，留宿一晚後明日預計將拜會立法院、總統府，並赴景美人權園區拜訪。針對裴洛西來台，新黨、藍天行動聯盟等團體今6時於君悅酒店外抗議，並高喊美國狗滾出去，American get out!(美國滾出去)。

新黨主席吳成典說，他在廈門的朋友跟他說，下午的時候看到坦克一步一步向廈門集結，戰爭離我們不遠!他表示，為了一個裴洛西來到台灣就將台灣推向兵兇戰危的境地，台灣人民要怎麼接受？吳比喻，現在台灣海峽已經瀰漫著瓦斯了，裴洛西來就是要把瓦斯點燃，台灣將會烏克蘭化，要怎麼叫人民接受？他表示，今天到君悅就是要把聲音表達出來，只有和平才有希望，只有和平才是真正偉大，不能讓生命交給別人決定。

藍天行動聯盟武之璋說，美國跟中國幾年的風風雨雨，好不容易在拜登是若有一點和緩的跡象，裴洛西卻在這時候來挑撥離間!25年前國會議長也來過台灣，跟今日來已經有很大的不同，當中國還沒那麼強，兩岸也還沒有像今日一樣水乳交融；但今天海峽兩岸已經變成一家人了，中國的GDP也到了美國的80％，美國就是想要將台灣當作棋子，促使台灣跟中國開戰，從中獲利，讓世界變得民不聊生。他呼籲有理智的民眾們，用民間的力量阻止這件悲劇的發生。

名嘴黃智賢批評，若兩岸一旦開戰，誰要去上戰場？這些口口聲聲說要去打仗的，誰要上去戰場？黃智賢最後還高喊，American Shit!(美國是屎)

另信義分局在抗議進行到一半時舉牌警告吳成典、武之璋等未申請場地，已違反《集會遊行法》警告1次，警告3次後將驅離。