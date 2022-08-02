影／裴洛西來訪台海恐爆衝突？ 張亞中預測6結局

美國眾議院議長裴洛西傳出將在今（2）晚抵台，在台北休息一晚後，於明日與總統蔡英文會晤，並在午後火速離開。孫文學校總校長張亞中強調，裴洛西訪台一事充分顯示民進黨對美政策失敗，感嘆說「台灣在美國的角色中，再次確定就只是棋子，人家要怎麼擺就怎麼擺！」

張亞中今日接受《中時新聞網》訪問，針對裴洛西訪台一事，他表示民進黨一定充滿期待，期望她來可以提升台灣國際地位，甚至改變台美之間的關係，但裴洛西來台前就說過不支持台灣獨立，加上先前美國總統拜登與大陸國家主席習近平之間的談話，就可知美中之間的基本結構不會改變，不論是一個中國原則或是一個中國政策都不會變。

「裴洛西做任何決定，她來或是不來，其實台灣都沒有發言權。」張亞中認為，這次的事件再次確定台灣在美國中的角色就只是棋子，人家要怎麼擺就怎麼擺，顯示台灣在面對美台關係時沒有主動性，更顯示民進黨對美政策失敗。

張亞中指出，拜登一直希望裴洛西不要來台，代表此事在美國內部之間也充滿爭議，包括美國兩黨之間、白宮與國會之間，甚至是拜登與裴洛西之間都有不同意見，而這樣的紛爭是因台灣所引起，長久來看對美國的行政單位與我駐美代表處的關係並不好。

張亞中分析，大陸近幾年有個特殊現象，就是會利用衝突拓展在當地的影響力，如釣魚台被日本收歸國有後，大陸馬上派軍艦到附近巡視，久而久之就變成慣例，而這次大陸是否會創造更多案例，例如他的飛機會不會開始常常跨過台海中線，甚至是飛彈、無人機會不會開始跨過台灣上空，壓縮台灣安全空間，都是後續要注意的事情。