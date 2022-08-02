美國眾議院議長裴洛西將訪台，宣布參選台北市長的蘇煥智今認為，北京當局如果意氣用事，刻意對台灣採取進一步武力或經濟上的各項制裁，結果恐怕只是幫助蔡英文的民進黨，在年底的選舉，再次大獲全勝。

蘇煥智指出，美國是協防台灣「最重要的伙伴」，沒有美國的協防，台灣恐怕是沒有能力抵抗中共的武力犯台。而且並不是「美國同意不協防台灣」，中共就會「主動放棄武統」，撤離導彈，讓台灣2300萬人民「自己決定台灣的前途」。

他說，所以因果關係大家要搞淸楚，「Pelosi並不是Trouble Maker。實際上正在霸凌Pelosi及台灣的，應該是中國共產黨；他們才是真正的Trouble Maker」！

他指出，當台灣面對這種接近「戰爭邊緣」的恐嚇，究竟是選擇『噤若寒蟬』或者是『堅定清楚的表達歡迎』？裴洛西在中共軍演的龐大壓力下訪台，其隆情盛誼，應予以高度肯定及回應。

他認為，台灣如果自認是一個正常國家，就該明確表達『極度的的歡迎』，並且肯定此次的拜訪，這才是一個正常國家應該有的待客之道，更何況對方是台灣最重要的盟國的國會議長，而對國際明確表態，也是身為一個正常國家應有的基本權利。

他說，蔡總統沒有明確表態，恐怕會讓中共方認為「恐嚇有效」、「霸凌有效」。更會鼓勵中共方更習慣性的採取「恐嚇、霸凌」的手段。同時也會讓友邦不敢過於支持台灣；這對於台灣國家正常化，恐怕是有倒退的效應。

他說，此次中共的文攻武嚇，更凸顯台灣被武統的危機。因而台灣應該加快「恢復徵兵制」，延長役期至少為一年。蔡英文總統不敢明確宣布恢復徵兵制、延長役期，是對於危機視而不見的不負責任態度。

他表示，期望，中共高層能夠尊重台海兩岸現狀，尊重台灣的民主體制及2300萬人民的選擇權，不要刻意想要以武力來改變現狀。和平才是世界及兩岸人民共同的期待。