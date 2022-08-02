(文/王雅芬)美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領5位民主黨眾議員組成訪團，在亞洲訪問期間，預料將造訪台灣，已有多家媒體報導8月2日晚上將抵達台灣，但台灣的行程自始至終並未在官方公告內，時間會晤對象更是撲朔迷離，引起大篇幅輿論追逐關注。她已公布的行程中有新加坡、馬來西亞、南韓與日本，未明列台灣可能是出自於安全與北京的顧慮，未必是沒有計畫訪台。

裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行是否訪台？為何引起如此高的關注度呢？她曾於2007至2011年以及2019年至今擔任美國眾議院議長，且是美國歷史上第一位女性眾議院議長。出生於政治世家的佩洛西對於政治勢力的平衡與輿論操作，有形無形聲望的提升早已耳濡目染的變成基本能力，歷史告訴我們政治人物的任何動作，背後必有其更大的目的。

此行備受全球矚目的焦點是「隱藏版」行程的台灣。裴洛西為何要選擇此時訪台呢？美、中、台灣與裴洛西四方誰是贏家？事實上卸任前的裴洛西只要踏上台灣，跟蔡總統合照，便可堪稱登上個人政治生涯高峰；時值台灣選舉期間執政黨當然也是贏家；對拜登而言，雖然裴洛西訪台救不了民主黨選情及衰退的經濟，至少展現不畏縮的一面，算是半個贏家，而對此行，大陸也早已對預期訪台做出強烈回應。

廈門航空官網8/2日上午無預警宣布，福建地區今部分航班進行調整。(截圖/廈門航空官網https://www.xiamenair.com/brandnew_CN/about/business-notice/notice2022080265189.html)

美中關係升溫，雙方除了大秀軍事肌肉，更開啟脣槍舌劍，大陸外交部發言人趙立堅就說，若裴洛西到台灣，將導致嚴重後果，解放軍不會坐視不管。台灣官方目前對於此事似乎採取冷處理，希望讓臆測變為事實，坐收漁翁之利，讓執政黨選舉行情再衝一波攻勢。至於大陸軍機不會與裴洛西的訪問團專機正面衝突，很大機率會採取伴飛以展示對航線的控制，以大陸對於內政說到做到的個性，當美國挑戰其底線時絕對不是吃素的。

美中較勁，美國將台灣當成籌碼推上前線，台灣有必要涉險嗎？大陸不斷提醒美方應該言行一致恪守「一個中國原則」，履行「中美三個聯合公報」。美、中吃燒餅爭大哥，台灣撿得到芝麻粒，討得到便宜嗎？一個不小心將萬劫不復，裴洛西請低調，勿讓台灣涉險，玩火必自焚，希望美方看清楚這一點。

台灣好報宋智忱社長以其媒體人多年對大陸及美國的觀察表示：「裴洛西此行牽涉中、美、台三方，但時機點不對！當然因為中美政治體制不同，美國認為三權分立，國會領導人出訪是獨立自主性展現，中方則不這麼認為。」

宋社長認為「裴洛西訪台似乎已成定局，只是何時抵達台北？停留多久？仍保密中。美國軍方對裴洛西訪台也做足了軍事保護的安排，中共軍方的“決不坐視不管”，雙方嚴陣以待。全球聚焦台北將成為1996年台海飛彈危機險局再上第一線。此時台灣能做什麼？做為危機處理，或許表態婉拒是否算是下台階？」

此外，廈門航空今(8/2)天上午無預警宣布，受福建地區流量控制影響，今部分航班進行調整。由於正值美國眾議院議長裴洛西即將訪台的敏感時刻，網友猜測廈航臨時調整航班，恐怕與兩岸局勢有關，認為事情不單純。所謂「流量管制」，是否意味著該空域不能有太多飛機，臨時變更航班則猜測必有突發事件，至於是否讓給軍機優先起降，外界不得而知，但正值美中台三方敏感時刻，已引發熱議。