美國眾議長裴洛西將在今（2日）晚間率領5名民主黨眾議員抵台，未料上午桃園機場公司收到一封恐嚇信，信件內文表示「為阻止美國眾議院議長訪台，將在機場放置3枚爆裂物」，航警局獲報後，立即組成專案小組追查恐嚇信件來源。

據了解，機場公司今天上午收一封電子郵件，信件內容表示「為阻止美國眾議院議長訪台，將在機場放置3枚爆裂物」，桃機公司獲報後，立刻通報航警局、民航局航警獲報後已展開追查，目前桃園機場公司機場公司也要求保全加強巡查戒備。