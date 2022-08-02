8月1日綜合國內外媒體指稱，美國聯邦眾議院議長裴洛西，預計2日晚上10時30分抵達松山機場，並可能入住信義區的君悅酒店，3日上午8時與總統蔡英文會面，隨後於上午10時離台。中共外交部發言人趙立堅1日在記者會上再度表示，「中方近來已經多次向美方表明堅決反對裴洛西訪台的嚴重關切和嚴正立場，強調裴洛西若赴台將導致嚴重後果」。東部戰區隨即在微博上「重磅發布：嚴陣以待，聽令而戰」。央視罕見公布航母殺手「東風17」導彈試射畫面。我國防部8月1日晚間公布，共機4架殲-16機，接近台灣海峽南口中線。前述引發中台美三方高度關注。

日本防衛省統合幕僚監部於8月1日公布，中共海軍052D型驅逐艦/155，7月30日上午9時，由東海經宮古海峽進入西太平洋，另外054A型護衛艦/599，7月31日上午6時，由東海經台灣與日本與那國嶼間水域，沿著台灣東部海域南下；另中共海軍海洋綜合調查船1艘（海洋二十五號），8月1日上午11時，由台灣東部海域經台灣與日本與那國嶼間水域北上。

大陸智庫南海戰略態勢感知網站8月1日公布，美海軍「雷根」號航母打擊群，7月30日從南海經聖貝納迪諾海峽進入菲律賓海，然後向北移動，8月1日位於巴士海峽以東海域。

首先，查詢上述052D型驅逐艦南京號/155、054A型護衛艦安陽號/599，均隸屬中共東部戰區海軍駐浙江舟山第6驅逐艦支隊。依據其出海分別由東海經宮古海峽、日本與那國嶼與台灣東部之間水域，進入西太平洋時間，正逢美海軍「雷根」號航母，7月30日從南海經聖貝納迪諾海峽進入菲律賓海。

此次為美海軍航母第8次，避走巴士海峽，防共軍海空軍空中兵力模擬打擊航母打擊群之外。「雷根」號航母打擊群提前部署菲律賓海，有可能維護裴洛西專機安全訪台等相關作為。

其次，中共海軍海洋綜合調查船（海洋二十五號），7月27日由東海，28經日本鹿兒島以南海域、過大隅海峽，與另一艘海洋綜合調查船（海洋二十三號）往西太平洋活動。8月1日，由台灣東部海域經台灣與日本與那國嶼間水域北上。是否與7月30日前日本前防衛大臣石破茂在訪台期間，稱「釣魚台是日本領土被侵犯，不會與台灣共同應對」有關，仍需持續關注中。

最後，從近日國內外媒體報導中，看似裴洛西來台是勢在必行，回顧時任美國聯邦眾議院議長金瑞契，結束北京和上海行程後，1997年4月2日抵台拜訪我前總統李登輝，中共外交部僅止於口頭威脅。當時中共海、空軍戰機仍在向俄羅斯採購、技術轉移，空中兵力的發展質量能敵不過我空軍。但時隔25年的今年，甚至更可以說10年前，共軍空中兵力力量，已經由近岸往近海第一島鏈往西太平洋發展。

隨著中共空中兵力的發展快速與軍方的自信、台美日關係愈來愈密切，等情況下，依據近年共軍在台灣周邊海空域進行「一體化火力打擊」模式，中共海空軍兵力在依據國際法及為了維護領土主權的完整，並對裴洛西訪台，「聽其言、觀其行」，判斷視裴洛西訪台公開行程言行，共軍可能有幾個軍機行動方案：台灣西南至東南一帶空域兵力增多並繞台、跨越海峽中線、「南北雙繞台」，以及「抵近美專機示警」。中共觀通與情監偵部隊掌握美海軍機艦動態之外，火箭軍部隊遠距巡弋攻船飛彈嚴陣以待；在台期間，共機日夜間對我進行「擾台」；裴洛西離台後，中共海空軍兵力會更頻密地臨近台灣周邊海空域活動與演訓，更壓縮外交與軍事活動。而從美海軍「雷根」號打擊群避走巴士海峽，由南海經聖貝納迪諾海峽進入菲律賓海態勢觀之，相信中美雙方僅在軍事較勁與展示，以避免擦槍走火。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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