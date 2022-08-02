中國常駐聯合國代表團網站消息，安理會輪值主席、中國常駐聯合國代表張軍美東時間1日就安理會8月工作向聯合國主流媒體簡介時，就台灣問題、美國眾議長裴洛西訪台表明立場。強調裴洛西訪問台灣是危險的挑釁行為。

張軍表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。 一個中國原則是中方同任何國家發展關係的紅線， 絕不允許「越線」行為。堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的台獨勢力留下任何空間。

張軍指出，關於美國眾議長裴洛西訪問台灣，中方近期已多次向美方表明嚴重關切和堅決反對。這樣的訪問顯然是危險的、挑釁性的，將向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重違反一個中國原則，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重破壞中美關係。中方嚴陣以待，如果美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施，捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。

張軍稱，台灣問題事關中國的核心利益，始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。中方注意到，拜登總統7月28日與習近平主席通話時重申，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支持台灣獨立。中方敦促美方說到做到，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，同中方一道堅定反對和遏制台獨。

針對有記者將1997年時任美國眾議長訪台同裴洛西擬訪台相提並論，張軍指出，美方曾經犯過的錯誤不能成為另一個錯誤的藉口。近年來，受外部勢力影響，台灣形勢發生消極變化，台獨勢力在錯誤的方向上越走越遠。如果不對台獨勢力及時遏阻，局勢很可能走向失控。在維護國家主權、領土完整方面，中國政府和人民意志堅定，中方會採取一切必要措施。