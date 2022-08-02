眾所矚目的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行，預計今（2）日晚間抵達松山機場，資深媒體人黃暐瀚直言「裴洛西來台灣可以說是這幾年以來，美中台之間的大事」，更預言了裴洛西走後，「兩岸繼續緊張，中國大陸繼續打飛彈、飛機繼續飛越海峽中線，然後繼續嗆台灣」。

黃暐瀚今日在網路節目《鄉民大會》中表示，「裴洛西來台灣可以說是這幾年以來，美中台之間的大事，裴洛西晚上入境之後過夜，再到立院、見總統、還有午宴，在裴洛西官宣中的國家有新加坡、馬來西亞、日本、韓國等國家，沒有台灣，但裴洛西來台灣『不但來，還過夜』，就等於是重視台灣」。

黃暐瀚也直言，這個事情會刺激中國大陸是事實，裴洛西當然會增加台海的緊張，「我覺得台灣過夜這件事情已經超過我原本的想像了，裴洛西不但來還要到立院還要到總統府，還要跟總統吃飯」，裴洛西挑了「最硬」、「最實」、「最敏感」的訪台方式，而現在中國大陸把話講得這麼重，反而讓裴洛西把整套訪問的行程整個做完。

黃暐瀚最後更預測「裴洛西訪台的事情後續會怎麼樣，裴洛西走了之後，兩岸繼續緊張，中國大陸繼續打飛彈、飛機繼續飛越海峽中線，然後中國大陸繼續嗆台灣，沒辦法嗆美國」。