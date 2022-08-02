美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（2日）晚抵台，警政署與台北市警局已正式設立「鴻賓勤務指揮所」，相關人員在今晚9點正式進駐指揮所，動員逾500百名警力進行高規格維安，據了解國安局特勤與AIT人員也會全力協助。

警方透露，因應飯店外現場有已出現民眾聚集抗議情形，已由由轄區信義分局規劃勤務派員維持現場秩序，並視現場狀況機動調度警力因應。

裴洛西等人底定於2日晚間搭乘專機，自松山機場入境，預計下榻於君悅酒店，僅快閃停留至3日下午即離台。消息指出，裴洛西此次訪台的維安勤務，由國安局和美國在台協會（下簡稱AIT）及警政署負責，代號為「鴻賓專案」。

消息指出，針對維安細節，自機場到飯店沿途都有警力戒備，飯店部分將由北市信義警分局派員在飯店外、大廳24小時警戒監控，但僅限1樓，其餘樓層包括房外，由國安局和AIT近身維安，預計至少在飯店周邊佈署300名警力。