美國國務卿布林肯1日表示，如果美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，完全是她的個人決定。布林肯一邊呼籲中方不要「致使局勢升級」，一邊揚言，若中方「試圖製造某種危機或造成緊張局勢」，那麼「責任全在中方」。大陸知名美國問題專家金燦榮表示，裴洛西之所以出現戰略誤判，應該受到了美國國內「戰略冒險派」的影響。

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮表示，裴洛西現在要為中期選舉積攢人氣，如果中期選舉輸掉了，她這眾議院議長的位置就沒了。

金燦榮表示，此外還有一種猜測，那就是裴洛西還想在民主黨內爭奪主導權。現在拜登在民主黨內的地位相對更高，但裴洛西看拜登有走弱的趨勢，與此同時民主黨當下比較激進，極左翼勢力還挺厲害，她如果表現得比拜登更激進一點，她在黨內的支持度就有可能大一些。這樣的話，即使中期選舉輸了，眾議院議長的位置沒了，黨內領袖的位置仍可以保住。這兩點都與個人利益有關，都是小算盤。

金燦榮表示，另外，現在美國國內有一派人，我把他們叫做「戰略冒險派」。因為看到俄羅斯在俄烏衝突中的軍事表現很差，而他們又相信中國的軍力不如俄羅斯，所以現在他們想要把中俄一起收拾了，也因此有意挑動台海危機。金燦榮認為，裴洛西之所以出現戰略誤判，應該受到了這一派的影響和挑唆。