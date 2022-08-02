美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今晚率團訪台，傳出明天將參訪立法院。對此，立法院在今天已提前知會朝野各黨團總召，若裴洛西確定來台，明天上午8點50分就在立法院院長貴賓室，共同出面接待裴洛西。

裴洛西率領5位民主黨眾議員組成訪團，傳出晚間將搭專機抵達松山軍用機場，並在台北過夜，上午拜會蔡英文總統、參訪立法院後，預計中午左右就會離台。

面對這位重量級訪客，立法院也已提前做出因應。目前了解，立法院長游錫堃雖然在7月29日確診新冠病毒，目前仍在檢疫所；但由於裴洛西身分特殊，因此，游錫堃將循疫情指揮中心指引，透過追蹤兩次呼吸道檢體快篩陰性的結果，藉此提前解除隔離，以親自接待裴洛西訪問團。

國民黨立院人士表示，裴洛西是否到訪台灣目前仍無法確定，但立法院初步規劃由院長出面接待，今天上午立院也已通知各黨團總召，假設裴洛西確定訪問立法院，明天上午8點50分就一同出面接待。

時代力量黨團人士也表示，目前收到的訊息只要裴洛西確定訪台，明天早上8點50分各黨團總召將在立法院一同出面接待。

對於相關規劃，立院人士表示，目前還沒有訊息可以發布。