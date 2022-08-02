美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲行，結束馬來西亞的訪問行程後，預計2日晚間抵達台灣。台北101大樓外牆在2日晚間9時，打上「Speaker Pelosi」歡迎裴洛西代表團一行人訪台。（黃世麒攝）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲行，結束馬來西亞的訪問行程後，預計2日晚間抵達台灣，空軍松山基地燈火通明，準備迎接訪台貴賓，門口還停了兩輛救護車待命。（黃世麒攝）

美國眾議院議長裴洛西確定來台，裴洛西搭乘呼號SPAR19的航班，原在Flightradar24網頁未標示目的地，但稍早雷達已經更新，目的地顯示飛往台北松山機場，航班預計22點43分抵達，不過在顯示後不久，網頁又再度掛點。

裴洛西搭乘美國空軍C-40C運輸機，下午3點40分從馬來西亞起飛，避開爭議性的南海路線，經過印尼從菲律賓東邊海域，一路飛往台北。

儘管裴洛西此行來台前遭到美國白宮與軍方勸阻，大陸方面也不斷予以恐嚇，台灣方面也一度傳出撤邀，不過裴洛西仍按照她既定的行程來台，台北市民權東路沿線各路口今晚都部署警力，空指部對面也架起圍籬，還有救護車待命，現場警透露「比照總統級維安！」

台北101今晚9點到12點點燈，輪流打上「Speaker Pelosi」「Welcome to TW」「感謝民主摯友」「堅定支持台灣」「美台友誼永固」等字幕，對裴洛西來台表示歡迎。

裴洛西預計明（3）天上午將拜會立法院長游錫堃與各黨團總召，隨後前往總統府拜會蔡英文總統，外交部也擬規畫一場記者會，中午接受蔡英文宴請，下午赴景美人權文化園區，預計傍晚5點多離台。