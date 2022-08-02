美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2日）晚間10時左右抵達台灣，李姓父子自發性製作「USA Taiwan Welcome Nancy」標語，晚間到松山基地指揮部對面高舉標語歡迎，李父強調，有朋自遠方來不亦樂乎，當然要熱情歡迎。
李父表示，家住在附近，與兒子製作標語特地來歡迎裴洛西，裴洛西對台灣支持如此堅定，當然要來歡迎她，台灣在國際社會如此孤單，裴洛西如此重要人士來台，當然要挺她。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2日）晚間10時左右抵達台灣，李姓父子自發性製作「USA Taiwan Welcome Nancy」標語，晚間到松山基地指揮部對面高舉標語歡迎，李父強調，有朋自遠方來不亦樂乎，當然要熱情歡迎。
李父表示，家住在附近，與兒子製作標語特地來歡迎裴洛西，裴洛西對台灣支持如此堅定，當然要來歡迎她，台灣在國際社會如此孤單，裴洛西如此重要人士來台，當然要挺她。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。