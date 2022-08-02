美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2日）晚間10時左右抵達台灣，李姓父子自發性製作「USA Taiwan Welcome Nancy」標語，晚間到松山基地指揮部對面高舉標語歡迎，李父強調，有朋自遠方來不亦樂乎，當然要熱情歡迎。

李父表示，家住在附近，與兒子製作標語特地來歡迎裴洛西，裴洛西對台灣支持如此堅定，當然要來歡迎她，台灣在國際社會如此孤單，裴洛西如此重要人士來台，當然要挺她。