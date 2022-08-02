恆生指數周二大跌，並跌破2萬點關卡。美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)即將訪問台灣，投資人對於中美關係的惡化感到不安，並增添全球衰退的擔憂。

周二香港恆生指數全日低走，收跌476.63點或2.36%，為19689.21點。國企股(H股)跌174.64點或2.54%，為6702.07點。

瑞士聯合銀行(UBP)一名經濟學家表示，「從一開始我們就知道裴洛西的出訪，會帶動該區域的避險情緒。中國在短時間內會做出多大反應，市場將有很多猜測和不確定性」。

美股期貨全面走低，市場瀰漫避險情緒。

港股幾乎所有板塊都下跌。

科技指數下跌3.0%。接續前一天大跌，阿里巴巴再跌2.84%；騰訊再跌1.54%，報295港元，股價創2019年1月新低。

小米遭瑞信、花旗、美銀調降目標價，收跌4.3%，報11.62港元。快手、嗶哩嗶哩、商湯皆跌逾6%。

汽車股、內房股集體下挫。長城汽車和小鵬汽車皆跌逾6%；碧桂園跌6.5%。