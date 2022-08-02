隔夜美股三大指數小跌，但金龍中國指數大跌1.9%，以及受到美國眾議院議長裴洛西可能訪台的紛擾影響，周二香港恆生指數開低走低，目前重挫逾3%，報19556.89點。國企股目前跌3.3%，報6648.23點。

媒體報導美國眾議院議長裴洛西可能在周二抵達台灣，並在周三與台灣總統蔡英文會面，使美中兩國與台海局勢緊張升高。此前北京當局已一再警告中方不會對此坐視不管。白宮國家安全委員會發言人柯比表示，解放軍正在台灣附近進行實彈演習，未來幾天可能擴大軍事挑釁，包括部隊可能越過台海中線，甚至大規模入侵台灣防空識別區。

目前恆生科技股指數大跌4.23%，成份股全面下挫，嗶哩嗶哩跌9.5%，跌幅最大。明源雲跌7.15%。阿里健康、快手、小米、萬國數據跌幅均超過6%。

騰訊跌3.2%，網易跌3.6%，中國監管機關8月批准69個本地網路遊戲，但騰訊和網易均未列入放行名單。

小鵬跌5.5%，儘管其7月交車年增43%。理想汽車目前跌1.56%，蔚來跌3%，儘管因上月交車大幅成長，隔夜在美國掛牌的股票分別漲3.8%和2.3%。