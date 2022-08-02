投資人消化美國股市在7月寫下兩年來最佳單月表現的消息之際，美股今天走勢震盪，主要指數多小幅收跌，主因是能源類股下挫抵銷了航空巨擘波音公司（Boeing）的漲幅。
道瓊工業指數下跌46.73點或0.14%，收32798.40點。
標準普爾指數小跌11.66點或0.28%，收4118.63點。
那斯達克指數下跌21.71點或0.18%，收12368.98點。
費城半導體指數上漲11.18點或0.38%，收2978.32點。（譯者：陳彥鈞）1110802
投資人消化美國股市在7月寫下兩年來最佳單月表現的消息之際，美股今天走勢震盪，主要指數多小幅收跌，主因是能源類股下挫抵銷了航空巨擘波音公司（Boeing）的漲幅。
道瓊工業指數下跌46.73點或0.14%，收32798.40點。
標準普爾指數小跌11.66點或0.28%，收4118.63點。
那斯達克指數下跌21.71點或0.18%，收12368.98點。
費城半導體指數上漲11.18點或0.38%，收2978.32點。（譯者：陳彥鈞）1110802
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