大陸股市29日開高走低，上證指數收跌29點。兩市成交合計增至人民幣（以下同）1.01兆元。總結7月，滬指累計跌4.28％，深成指跌4.88％。

香港信報報導，上證指數一度升12點或0.37％，最高至3,294點後倒跌，最多跌36點或1.1％，最低至3,246點，全日收報3,253點，跌29點或0.89％，成交額為4,105.53億元。總結本周，滬指累計跌0.51％。

深成指高見12,460點，升31點或0.25％，其後受壓轉跌，低見12,245點，跌183點或1.48％，全日收市報12,266點，跌161點或1.3％，成交額為6,041.84億元。

滬深300指數報4,170點，跌55點或1.32％，創業板指數報2,670點，跌35點或1.31％。

各類股普遍下跌，酒店旅遊股跌逾3％，煤炭股跌逾2％，房地產股跌逾1％，金融、水泥、化工、鋼鐵、有色金屬、石油股偏軟。