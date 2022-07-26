大陸股市26日早盤上漲，深成指升逾1％。

上證指數早盤一度跌4點或0.13％，低見3,246點後有買盤湧現，高見3,282點，升32點或0.99％，早盤收報3,276點，升26點或0.81％，成交人民幣（以下同）2,133.23億元。

深成指震盪走高，低見12,266點，跌24點或0.2％，高見12,453點，升161點或1.31％，早盤收報12,423點，升131點或1.07％，成交3,231.62億元。

滬深300指數收報4,250點，升38點或0.91％；創業板指數收報2,719點，升14點或0.55％。

市場傳出大陸國務院已批准在中央層面設立一個最多3,000億元的房地產基金，向部分選定的房企提供資金解困；加上中國房地產業協會據報26日在杭州舉辦房地產紓困項目和金融機構商洽會，消息刺激房地產股漲逾3％。

其他類股接近全線上揚，煤炭、石油、酒店旅遊股升逾2％；有色金屬、化工股升逾1％；水泥、金融、鋼鐵、電力股回穩。