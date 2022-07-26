前晚美股三大指數走勢不一，道指收升0.5％，而反映中概股表現的金龍中國指數彈升1.4％。港股26日早盤升逾200點。

恒指開盤漲113點報20,676點，升近200點後升幅收窄至68點，低見20,631點，之後買盤力道再度回溫，暫時見最多升276點，高見20,839點，重上10日線（約20,679點）之上。

國指升94點報7,171點。科指升1.3％報4592點。

A股亦走揚，上證指數現報3,271點，升21點或0.65％。

焦點個股部分，阿里巴巴宣布申請在聯交所主板改變上市地位為主要上市，預期將於今年底前生效，股價最新大漲5.3％報104.9港幣。

騰訊升0.3％報327.4港幣；美團升1.2％。港交所亦升2.1％報363.2港幣。匯控升2.1％報49.9港幣。

大陸房產股續反彈，碧桂園升6.4％，暫為表現最好藍籌股；龍湖升3.5％；中海外升3％。前晚紐約期油高收逾2％，中海油升2.3％；中石油升2.2％。