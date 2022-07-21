大陸政府傳出計劃吸引歐洲企業前來A股上市，其中，港股上市的濰柴動力旗下德國叉式起重車製造商凱傲（Kion）將成為目標，濰柴動力21日逆市走高，一度來到12.1港幣，上漲2.2％。

外媒21日報導，知情人士透露，大陸政府正計劃吸引歐洲公司到A股上市集資，首批考慮招手的目標是中資企業投資的海外公司。

報導稱，目前已有數家公司正研究透過這項計劃，在大陸發行預託證券的可能性，其中包括大陸重型機械製造商濰柴動力為大股東的德國凱傲。