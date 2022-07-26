投資人觀望即將揭曉的聯準會利率決議和蘋果、微軟等重量級成長股財報，隔夜美股主要指數漲跌互見，道瓊指數和標普500指數小漲，以科技股為主的那斯達克指數跌0.43%，表現相對疲弱，但由中概股組成的金龍中國指數勁揚1.39%，受此提振，周二香港股市開高走高，目前恆生指數漲1.2%，報20809.91點。國企股漲1.19%，報7161.36點。

恆生科技股目前漲1.55%，商湯跌6.67%，表現最疲弱，其次為平安好醫生跌4.33%。阿里巴巴漲4.82%，漲幅最大，其次為蔚來漲2.47%。

阿里巴巴公告，董事會已授權集團申請增加香港為主要上市地，預計於年底前完成上市計畫，未來阿里巴巴將以ADR在紐約證券交易所以及以普通股在香港聯交所雙重上市。

大陸地產股持續反彈，碧桂園漲6.4%，在藍籌股中表現最佳，龍湖漲3.5%，旭輝漲11%，中海外漲3%。

受隔夜原油價格上漲激勵，中海油、中石油均漲逾2%。