大陸26日股市上漲，上證指數收升0.8％，結束三連跌。兩市成交人民幣（下同）8,341億元。

上證指數最多跌4點，低見3,246點後有買盤吸納，大市回升，最多升32點，高見3,282點，全日收報3,277點，升27點或0.83％，成交3,344.22億元。

深成指震盪上漲，最多跌24點，低見12,266點，高見12,453點，升161點，全日收市報12,408點，升116點或0.95％，成交4,997.12億元。

滬深300指數收報4,245點，升33點或0.79％；創業板指數收報2,713點，升8點或0.31％。

市場傳出大陸國務院已批准設立一個最多3,000億元的房地產基金，向部分選定的房企提供資金解困；中國房地產業協會據報26日在杭州舉辦房地產紓困項目和金融機構商洽會，消息刺激房地產股漲近3％。

其他類股普遍上漲，石油、煤炭股升逾2％；有色金屬、化工股升逾1％；金融股走穩。