隔晚美股個別發展，反映中概股表現的金龍中國指數升1.4％，A股26日震盪上漲，帶動港股彈逾300點，重上十天線（現處20,689點）。

恒指開盤漲113點，報20,676點，升幅曾縮至68點，見20,631點全日低，但在A股彈高下，港股重拾動力，半日升305點。午後升幅擴大，曾升389點，高見20,952點，收盤升342點或1.67％，報20,905點。

大盤全日成交965.38億港元。國指升108點或1.53％，報7,185點；科指升62點或1.37％，報4,596點。

焦點個股方面，盈富升1.6％報21.46港元，成交居首有74.97億港元。阿里巴巴表示將申請在香港進行主要上市，收升4.8％報104.4港元，居成交榜第二位。

碧桂園再勁彈13.4％報3.72港元，為表現最好藍籌。蒙牛跌3.1％報35.4港元，為表現最差藍籌。