周五港股和A股走跌。中國公布了第二季經濟出現萎縮，以及第二季房貸規模急遽收縮，加深了衰退的擔憂，市場信心動搖。

周五香港恆生指數收跌453.49點或2.19%，為20297.72點，盤中最多跌535點。國企股(H股)跌167.93點或2.36%，為6958.02點。

內房股表現依舊低迷，寶龍地產跌7.2%，綠地香港跌8.8%，正榮地產跌11.3%，碧桂園更是大跌8.5%，領跌藍籌股。目前購屋民眾拒絕償付房貸的社會和金融風暴，讓投資人感到不安，官方也出面呼籲銀行要讓利。

內地銀行股表現低落。

阿里巴巴跌5.98%，報102.2港元。新聞傳出中國當局約談阿里巴巴高層，了解此前上海警方資料庫數據大規模遭駭和外洩事件，可能有10億人受影響；而該資料庫是由阿里雲端平台托管。另外華爾街日報也獨家揭露，阿里的交易團隊將從110人裁減到70人。

比亞迪升3.9%，報294.2港元。該公司周四晚間公布今年上半將實現淨利28億至36億人民幣，年增138%至206%。