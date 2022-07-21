美股隔夜明顯收高，然港股周四低開0.38%，全日低走；在A股同步集體走低之下，尾盤擴大跌幅。

周四恆生指數收跌315.59點或1.51%，為20574.63點。國企股(H股)跌79.52點或1.11%，為7099.55點。保險股跌2.88%，地產股跌1.73%。

科技指數逆勢小漲，升0.12%。

內地房產股和物業管理股皆下跌，龍湖集團跌7.2%，碧桂園跌6.5%，碧桂園服務跌8.8%，旭輝永升服務跌8.5%，星盛商業跌8.8%。

匯豐跌2.1%，報48.2港元。據外電報導，匯豐位於中國的證券公司匯豐前海傳在本月已在公司內部設置中共黨委，為外資銀行首例。據了解，匯豐是在增持匯豐前海達90%之後，才設立黨委；但該黨委不擔任任何管理職。

眾安在線大跌10.4%，報20.1港元；該中國重要的線上保險公司發布獲利預警，預計今年上半將出現虧損6.5億至7.5億人民幣，而去年同期為淨利6.04億人民幣。另外瑞信也將眾安目標價，從30港元下調至24.5港元。