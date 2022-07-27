滬深兩市27日成交額合計為人民幣（下同）8,681億元。上證指數27日盤中最多跌11點，跌幅為0.36％，低見3,265點後一度有買盤承接，大盤曾回升5點，漲幅為0.16％，高見3,282點，終場收報3,275點，下跌1點，跌幅為0.05％，成交額為3,397.68億元。

香港信報報導，深證成指27日反覆偏軟，低見12,331點，下跌76點，跌幅為0.62％，高見12,439點，上漲30點，漲幅為0.25％，最終收報12,399點，下跌8點，跌幅為0.07％，成交額為5,283.44億元。

滬深300指數27日收報4,225點，下跌20點，跌幅為0.49％。創業板指數27日收報2,714點，漲不足1點，漲幅為0.03％。

各類股方面，飯店旅遊、釀酒股漲逾1％。水泥、醫療器械、金融、電力股偏軟。石油股漲逾1％。煤炭、鋼鐵、化工、基本金屬、房地產股持穩。