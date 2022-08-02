全球50萬人同步湧入即時航班飛行資訊網Flightradar24，追蹤裴洛西（Nancy Pelosi）訪問團的C-40C行政專機，目的地清楚顯示飛往TSA(台北松山機場)，預計稍後22點40分降落。據悉該網站的追蹤人數，比去年球王梅西（Lionel Messi）跳槽轉戰巴黎聖日耳曼(PSG)高出3倍。

裴洛西訪團自下午3時42分離開吉隆坡後，依照正常直飛台北的航行時間僅需4個多小時，但他們卻花了6個小時多，推測目的是避免正面交鋒，行經頗具爭議性的南海路線，才選擇「繞道」再轉進台灣。

Flightradar24網站從今天開始，線上追蹤人數以倍數成長，距離訪問團座機步步逼近台灣，一度衝破50萬人次，導致平台頻頻當機、速度異常，不斷轉圈圈，想要一睹風采難度堪比搶演唱會門票。

有趣的是，去年阿根廷足球巨星梅西宣佈離開巴塞隆納，就在搭機前往法國巴黎聖日耳曼（Paris St-Germain）簽約時，上面也湧入14萬人次追蹤球王的去向。如今眾所矚目的裴洛西訪台熱度破表，此時此刻時間只剩5分鐘，網站已經上不去了。