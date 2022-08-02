美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等代表團目前正在馬來西亞訪問，有馬來西亞媒體報導，她只會在大馬待幾小時，隨即啟程前往下一站。另外大陸官媒《環球時報》報導，在裴洛西的專機抵達後，另一架呼號為「SPAR20」的美國包機也落地，動機不明。

Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat (AS), Nancy Pelosi tiba di Malaysia bagi lawatan rasmi pagi ini selepas berlepas dari Singapura @501Awani pic.twitter.com/6Q1CyGTMTV — Hasimi Muhamad (@HasimiM) August 2, 2022

馬來西亞《星洲日報》報導，裴洛西等代表團搭乘的專機已經在今（2）日上午10時33分抵達達梳邦皇家空軍基地（RMAF），畫面顯示裴洛西一身粉色套裝走下階梯，馬來西亞下議院副議長莫哈末拉昔及美國駐馬來西亞大使麥菲特（Brian D. McFeeters）上前迎接。

大馬媒體報導，裴洛西等人抵達後，中午先到國會大廈拜會大馬下議院議長阿茲哈（Azhar Azizan Harun），接著在飯店與馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）共進午餐。

馬來西亞《中國報》1日援引消息人士報導，裴洛西只會在吉隆坡待上幾小時，隨即啟程前往下一站，外界預計她在結束大馬行之後將前往台灣。

另外據大陸官媒《環球時報》報導，全球知名航班追蹤應用程式「Flightradar24」今日上午追蹤到裴洛西搭乘的呼號為「SPAR19」的美軍C-40C運輸機於10時30分過後抵達吉隆坡，不過當地時間11時52分又有另一架呼號為「SPAR20」的C-40C運輸機降落吉隆坡，根據Flightradar24追蹤到的訊息，這架飛機同樣隸屬於美國空軍，都是由波音737客機發展而來的行政專機，最近幾天「SPAR19」與「SPAR20」輪流處於Flightradar24的關注榜首。

不過《星洲日報》引述衛星遙感地理空間分析公司覓熵科技的數據指出，這架美國包機是從美國斯科特空軍基地（Scott Air Force Base）起飛，中途經過日本後抵達馬來西亞。覓熵科技的人員表示，這是一次值得關注的長距離飛行，動機可能是「伴飛」，也有可能是要換掉裴洛西先前的座機。

SPAR20 Landed near Subang, Selangor, MY. pic.twitter.com/jxCsOnwQ21 — Air Force Tracking (@AirForceTrack) August 2, 2022

另根據飛行航班資訊網站「Flight Aware」，呼號「SPAR20」的C-40C專機是在台北時間今日清晨5時12分從日本東京的美軍駐日基地所在「福生市」出發，11時52分抵達馬來西亞，飛行時間約為6小時39分鐘。

SPAR20 arrived at Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) at 11:51AM +08 from Yokota Air Base (OKO) after 6:39 en route https://t.co/LYd4H1WXQ6 #flightaware — Global Market News (@global_mkts) August 2, 2022

目前尚不清楚為何兩架C-40C專機同時與裴洛西出現在吉隆坡，但外界猜測，這可能是障眼法，除了可以同時起飛，干擾飛行方向的判斷，也能讓裴洛西擇一搭乘，以分散風險。據悉裴洛西的專機將在今天晚間10時20分降落松山機場。