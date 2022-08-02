美國眾議院議長裴洛西傳出今（2）日晚間可能從馬來西亞飛抵台灣，中共解放軍接連在東南沿海發起三波實彈強演習，今天東南沿海所有機場都已關閉，素有經濟櫥窗之稱的股市幾乎崩盤，頗有山雨欲來風滿樓之勢。

這幾年兩岸政治環境緊繃、台海局勢緊張，敵意螺旋不斷攀升，再加上美國把台灣牌打得太上手，加碼推波助瀾，致令鴿派噤聲，鷹派當道，針對裴洛西訪台一事，消息一出，北京一開始就把調子拉的太高、話說的太硬，外交部發言人頻頻撂下狠話，媒體人附和喊打喊殺，幾乎難有迴旋餘地。

裴洛西倘若因為中國恫嚇就打退堂鼓，那不就代表拜登政府認慫，等著被共和黨看笑話，美國年底期中選舉民主黨還怎麼選，所以她硬著頭皮非來不可，執行激化美中台外部矛盾來凝聚內部團結的勝選方程式。

台灣只是被利用，作為配合裴洛西演出的舞台，就算不委屈，也真的很被動，中國一時半刻或許無法與美國攤牌，但台灣就慘了，首當其衝要付出慘痛代價，連帶影響經貿與經濟發展。

之前大陸官方表示因檢驗出病蟲害、禁藥等理由，先後禁止台灣的鳳梨、釋迦、蓮霧與石斑魚進口，現在海關總署又趕在裴洛西可能的來台時間前，針對未完成更新註冊的100多家台灣食品商禁止進口，具體項目包含農漁產品、餅乾飲料等，這些農漁產品及副食品其實都在ECFA早收清單之內，緊接著會不會連ECFA都以某種形式或方式沒了？

當下對比看看，中國大陸是不是有點像俄羅斯，台灣是不是有點像烏克蘭，坐在一旁偷笑，佔盡便宜的還是美國佬。

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