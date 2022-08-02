美國聯邦眾議院議長裴洛西的亞洲之行，據指出，可能訪台、並拜會立法院。立法院副院長蔡其昌今天表示，目前看來，來台可能性很高，他長期支持台灣、民主、人權議題，絕對是台灣及立院的貴賓，並希望能停留久一點，也到台中走一走。蔡並自薦當地陪帶他遊遍台中，肉圓、米糕及珍珠奶茶等特色小吃，可讓他體重胖1公斤。

據指出，美國眾議院議長裴洛西等人可能在今晚抵台，將拜會蔡英文總統及立院。蔡其昌今天參加在萬壽棒球場舉辦的棒球夏令營活動，受訪時表示，目前未收到細節通知，但看來到台灣的可能性很高，立院將配合外交部做相關準備。

蔡其昌說，立法院歡迎所有對台灣友善的國際貴賓，議長裴洛西長期支持台灣 、民主及關懷人權議題，發言對台灣多所肯定及支持，絕對是台灣及立法院的貴賓。蔡並強調，如果可與他見到面，將代表台灣感謝他對台灣、民主的肯定，是台灣很珍貴的友誼，也希望台、美關係源遠流長、持續深化。

蔡其昌也說，希望他能停留久一點，不只到台北，有機會可以到台中走一走、看一看。蔡並自薦可當地陪，陪他遊遍台中，台中的肉圓、米糕及珍珠奶茶都是很有特色的食物，相信可以讓他體重胖1公斤。