民進黨新竹市長參選人林智堅深陷「論文門」與「球場門」兩大風暴中，對於在台大國發所的論文、中華大學都遭質疑抄襲，林智堅的指導教授、現任國安局長陳明通卻3次發生聲明護航林，讓民進黨前立委沈富雄相當火大，他除了周一（1日）在臉書痛罵陳明通是「國恥」，昨日再諷刺陳明通「這樣的人當國安局長真是笑話！」並建議台大應召開教評會處理，他更直言，論文門將是林智堅揮之不去的夢靨！

沈富雄昨（2日）在政論節目《少康戰情室》表示，他認為訪台的美國眾議院議長裴洛西的消息會短暫蓋過林智堅的，但不可能長期。沈提到，很多人都覺得新竹棒球場相對於論文門會比較有影響力，其實不然，他直言「我認為論文才是（林智堅）揮之不去的夢魘！」

沈富雄也指出，一共發表三次聲明的陳明通「很奇怪」，在陳明通三次聲明中「第一次與第三次剛好相反」。他提到到第一次聲明中陳明通強調了論文是林智堅的原創，第三次則強調論文是他將資料給余、林兩人，讓沈富雄火大表示「有這樣的老師！？」

沈富雄除了轟陳明通「除了糊塗，也無恥透頂」，也認為台大除要開論文審議委員會，應加開教評會，「就是說若有教授犯規犯得這麼大，難道不要處理一下嗎？到底在搞什麼鬼？」最後沈富雄更痛批，這樣的人來當我們的國安局長，真的是笑話！