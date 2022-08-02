資深媒體人趙少康今（2）日上午在臉書發文，呼籲總統蔡英文，民進黨應改派立委鄭運鵬出戰桃園市，「給桃園人尊重！」他指出，林智堅新竹市長任期沒做滿就請辭選桃園，落跑質疑還沒化解，又接連爆出論文門跟球場門兩大爭議，證明其誠信跟人品不賢、施政能力不佳，「都說選舉是要『選賢與能』，林智堅卻『賢能俱失』！」

趙少康表示，蔡英文面對林智堅接連爆出論文門跟球場門等爭議，雖選擇切割、取消出席原本同台的活動，卻遲遲不願意換掉他，「就是怕兵敗如山倒、年底選舉出現『一屍二十二命』。」趙質疑，蔡想保全自己聲望，不敢幫林背書，卻把他塞給桃園人，難道桃園人在她心中是二等公民？

對此，趙少康呼籲蔡英文，「與其吃力地全黨救一人，不如盡早止血、打掉重練。」他直指民進黨內有許多比林智堅更適合的人選，鄭運鵬就是其一，不但為台大土木系畢業、幫前總統陳水扁寫過都市計畫白皮書，更連續兩屆當選立委，除具備都市治理專業，又是桃園在地出身，「堅下鵬上」是蔡現在最好的選擇。

最後，趙少康提到，鄭運鵬是桃園在地立委，卻願意為空降的林智堅操盤選舉，對論文門比林本人還清楚，甚至明知不可護而護之，「有這樣的『忠黨之士』，蔡英文何苦死守林智堅，讓林智堅把全黨拖下水？」他覺得蔡應趁著還有時間，趕緊換上比林智堅優秀的鄭運鵬，給桃園市民一個基本尊重。