民進黨新北市長參選人林佳龍近日展開議題大戰，除了要找侯友宜辯論，並要補助65歲長者免費裝假牙，新北市議員葉元之今日在臉書發文表示，林佳龍這幾項議題全部複製貼上四年前蘇貞昌的選舉套路，希望林能夠認真點，不要變成蘇貞昌2.0。

葉元之說，這學生也太混了，因為自己完全沒念書，所以就全抄學長的作業，也希望敗選後，跟學長一樣進入內閣做官。

葉元之說，林佳龍因為知道自己不會選上，所以頻頻亂開支票騙票。請林佳龍先說明，如果要編20億預算裝假牙，這20億要從哪裡來，會排擠到既有的哪些實施中的社會福利？

如果讓65歲長者免費裝假牙沒有預算的問題，那林佳龍在台中市長任內為何不全面實施，當時林佳龍對於補助老人假牙的門檻設定很高，規定要「重度缺牙者」才補助，所以很多台中老人反映，要拔兩顆牙才能領到補助。

葉元之也說，林佳龍當台中市長時，還將胡志強市府實施的老人健保費補助取消，如果實施老人假牙補助，會取消新北市現行的老人健保費補助嗎？

葉元之指出，如果林佳龍回答不出來，那就是跟蘇貞昌一樣在騙票。蘇貞昌現在都當院長三年多了，早就可以編預算讓全台的長輩裝假牙。為什麼不做？因為這就是選舉花招而已，選完就船過水無痕。