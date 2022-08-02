民進黨新北市長參選人林佳龍今(2)日前往新北市淡水清水巖參拜，不僅重申自己會接棒新北市長，使新北獲得真正的升格，也砲打新北市長侯友宜只會說空話，要侯友宜如果真的想選總統，就不應參選新北市長。

林佳龍受訪時，有記者提問指出，侯友宜表示新北市的統籌分配款分到最少，但近年社福預算已增加61億元；對此林佳龍則不以為然，表示「有心就會找方法來解決問題，無心找藉口來推辭」，更批侯友宜「不願面對問題」，為何基隆、桃園可以，偏偏新北不行。

他質疑，難道代表在侯友宜心中，長輩的牙齒不重要，這就落實侯友宜所講的二等公民，新北只是台北蛋黃區之外的蛋白區？為何不能做雙子星城市，新北要超越台北，要有志氣，就從社會福利來拉平，跟周邊城市一樣，進而更好。

至於侯友宜表示都沒看到林佳龍的實質政見，希望林佳龍多認識新北，林佳龍對此也說，這都是空話，65歲免費裝假牙政策不是政見嗎？大台北環狀線路網，多蓋社會住宅，這難道不也是政見嗎？

他說，自已對大台北首都圈已經都準備好政見，到選舉投票日之前，我們至少一週至少會有一道主菜，也期許侯友宜能答應辯論，讓市民投票時，知道應徵工作的人要做什麼事，我已經準備好了，隨時可以展開公共政策，特別是競選策略的辯論，「我們可以一人各出5題，邀請公正的第三者跟媒體來安排，希望從下週就開始第一場，之後每週一場，直到選舉投票日」。

近期侯友宜也被林佳龍質疑是否會中途跑去選總統，侯友宜對此僅回應「會努力做事，做好每一天」，不過這句回應也被林佳龍抨擊為「是句空話」；林佳龍指出，我們有做民調，有4成5受訪者新北市民認為，「侯友宜若有志總統大位，就不應參選新北市長」，這是他無法回避要面對的問題，誠實才是上策，像自己就很坦然，自己會全力以赴爭取為新北市民服務的機會，當選4年一定會做好做滿，不會去選其他更高的職務。