民進黨新北市長參選人林佳龍拚勝選，將在新北走透透，陸續召開座談會。首場座談會昨（1）日在三重慈化市民活動中心登場，新北市議員陳啟能也陪同現身，團隊本來僅預估約200人到場，最後現場卻被超過500名鄉親擠爆，讓林佳龍忍不住說，「離開時我的內心充滿感動！」

投入選戰的林佳龍，近日積極走訪基層，更與議員結合一起拚「新北大翻新」。他透露，昨日在三重慈化市民活動中心登場的首場座談會，本預期僅有200人參加，想不到現場來了超過500名民眾，三重區的119名里長更有超過一半到場，讓系列座談會熱鬧登場。

林佳龍表示，座談會的成功，讓他離開時內心仍充滿感動，包括陳啟能、立委林淑芬、總幹事吳秉叡、競辦發言人何博文、議員李坤城及在地里長們的力挺，讓他感受到綠營基層團結氣勢。

接下來林佳龍會持續在新北走透透，爭取新北市民的支持，他再次承諾上任後會針對「老人免費裝假牙」和「人均社福預算提升」編列預算，並爭取議會的支持，讓新北市4萬多名長輩可以保持健康！