高市議會國民黨團今（2）日開記者會痛批，高雄市長陳其邁大玩文字遊戲，事實上8月7日動土的是楠梓產業園區，高市府與台積電甚至連土地都還沒簽約，加上土地整治問題尚未解決，都讓台積電遲遲不肯動土。（柯宗緯攝）

台積電高雄廠所在地楠梓產業園區8月7日將動土，高市議會國民黨團今（2）日開記者會痛批，市長陳其邁大玩文字遊戲，事實上8月7日動土的並非台積電，高市府與台積電甚至連土地都還沒簽約，加上租金及土地整治問題尚未解決，都讓台積電遲遲不肯動土。對此，高市經發局長廖泰翔駁斥，國民黨所言不完全符合事實，感到非常遺憾。

陳美雅質疑陳其邁只會做大內宣，所謂的8月7日是楠梓產業園區動土，台積電預計在8月另外找時間動土，是不是選前頻頻花預算辦動土？呼籲政府預算應用在高雄市民的生活、花在刀口上。

高市議員陳麗娜指出，昨天市民看到新聞，直覺以為台積電要在8月7日動工，但實際上高雄市政府根本在玩弄文字遊戲，昨向台積電及經發局兩邊詢問，得知台積電高雄廠土地到現在還沒簽約，市府卻一再對外「代宣布」台積電的動工時程，這不是在欺騙市民嗎？

陳麗娜表示，從7月31日台積電高雄廠預定地最新的空拍影片，可見建廠預定地上滿滿都是水，充滿汙染疑慮，試問這樣的土地如何動工？議員詢問相關局處互踢皮球，沒人願意提供土汙整治汙染資料，會不會有二次汙染問題？陳其邁必須說清楚講明白。

高市議員李眉蓁更指出，楠梓產業園區隸屬高市經發局管轄，租金算起來很高，相較於中央加工區或科學園區，適用產創條例會有租金跟稅金上面的優惠，高市府租給台積電的租金大概會高3倍，台積電是否因為成本提高而卻步？

高市議會國民黨團總召童燕珍狠嗆，陳其邁是放羊的小孩，除了像民進黨桃園市長參選人林智堅新竹棒球門一樣，要搶在選前秀政績，奉勸陳其邁不要政治凌駕專業，最好邀台積電共同開記者會向大眾釋疑台積電何時動工設廠。

對此，廖泰翔回應，高市府與台積電一直以來都維持頻繁、互信、良好的互動，會朝如期如質完成園區開發及廠商建廠的目標，共同來做努力。園區的開發或是高科技建廠，有既有的流程跟方式，對於國民黨如此評論感到遺憾。

廖泰翔，目前表定8月7日啟動楠梓產業園區動土典禮。是否與台積電簽約了嗎？會依照企業需求，如期如質在做進行當中，相關準備工作跟台積電都有密切協商跟接觸。至於是否卡在租金的問題？他直斥是國民黨議員不懂整體園區運作及企業需求，發言不完全符合事實。