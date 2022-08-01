陳其邁與喜憨兒師傅一起做握壽司。（崔正綱攝）

陳其邁與喜憨兒師傅一起做握壽司。（崔正綱攝）

陳其邁到喜憨兒創作料理為喜憨兒師傅們加油打氣。（崔正綱攝）

面對國民黨高雄市長參選人柯志恩強勢跑選舉行程的對比下，高雄市長陳其邁則是淡定得跑市政行程，今日上午前往喜憨兒創作料理店為喜憨兒們加油打氣，面對媒體的詢問台積電動工與柯志恩預估輸50萬票時，陳其邁表示，「台積電原則上這個月動工」、「離選舉還很遠，我們以市政為優先，尤其對於弱勢市民的照顧是我們關心的一個重點。」

陳其邁表示，高雄喜憨兒基金會有4個庇護工場，因為最近這段時間也受到疫情的衝擊，那三節也將到，所以我們今天來是幫我們的小朋友能夠加油打氣，也呼籲大家能夠幫忙。

面對媒體詢問有關近期傳出台積電將在8月7日動工，陳其邁表示，照表定時間這個月動工，詳細期程還在協調，原則上就是在這個月。

而關於網友估柯志恩輸50萬票看法，陳其邁說「現在離選舉很遠，我們還是以市政優先，尤其對於弱勢市民的照顧是我們關心的一個重點。」

聯訪完後，陳其邁與喜憨兒師傅一起做握壽司，用手將食材小心翼翼得放在壽司上，並將它們擺放整齊，做了美味的松露甜蝦壽司、龍蝦沙拉壽司等，事後陳其邁也笑著說「做蝦子的壽司最難，師傅真的好厲害。」

陳其邁指出，尤其受到疫情的這些影響，三節過去都是對庇護工場來講是非常重要的時間點，所以這一次我們也有針對包括說假如消費滿399元就可以參加摸彩，800元的話就可以送電影票，假如企業訂購超過1萬元的話，也有相關的優惠，都是希望說能夠幫助我們的喜憨兒，庇護工場相關商品可以熱賣。

陳其邁接者說，我們市府不管是在補助或租金等，都全力幫基金會能夠一起好好照顧寶寶，讓他們能很快樂成長，在庇護工場受到最好的照顧。