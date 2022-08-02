行政院長蘇貞昌今（2日）下午接見「中美洲銀行（CABEI）總裁摩西訪問團」，蘇貞昌表示，台灣加入中美洲銀行30年，現為最大持股會員國，台灣非常重視中美洲友邦的友誼以及中美洲相關合作計畫都能夠順利推動，要特別感謝總裁及各理事協助讓成績能夠顯現。

蘇貞昌致詞時表示，非常歡迎總裁摩西與貴賓，熱切表示歡迎，訪問團來到我國深感高興，摩西3年前也來過台灣，這次再來，可以看到在蔡總統的領導下台灣的民主進步以及人民的熱情友善。

蘇貞昌表示，台灣非常重視民主自由、經濟發展，新冠肺炎疫情影響世界，台灣在蔡總統領導下，全體國人同胞團結合作對抗疫情，又能有11年來最好的經濟發展，被世界各國肯定稱讚；台灣也願意和有共同價值的國家合作，透過中美洲銀行，台灣能夠盡力幫忙的，都非常積極。

蘇貞昌說，總裁特別率團訪問，也簽訂相關協定，非常高興，感謝因為有中美洲銀行，讓台灣在中美洲能夠參與有表現，台灣也非常願意貢獻，盼未來可以有更好的合作和貢獻。

摩西表示，非常高興3年後可以再度有機會訪台，雙方3年來有非常多的進步與成果，希望未來雙邊合作可以更好，提升區域貢獻，進一步一起在疫後提升合作關係，感謝台灣政府對於中美洲地區以及透過中美洲銀行對中美洲提供的合作和協助。

摩西強調，不僅有政府合作，未來也希望台灣企業前往中美洲經商，深化彼此友誼、讓貿易更加密切，期待有一天也可以回饋，發展中美洲繁榮如同台灣現在一樣。